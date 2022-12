EuroCup basket | nona giornata | programma e diretta tv mercoledì

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo le fatiche del campionato italiano con LegaA, che ha archiviato la sua nuovanel weekend appena trascorso, la pallacanestro apre le porte alle partite del palcoscenico europeo che metterà in palio due coppe del Vecchio Continente. Questa, ovvero la seconda competizione a livello d’importanza, parla moltissimo italiano con tre formazioni coinvolte e la Virtus Segafredo Bologna campione in carica della torneo dopo aver alzato il trofeo lo scorso anno contro Bursaspor. Dopo aver visto proprio i turchi in campo sul parquet di Brescia in una delle due sfide messe in scena nelladi ieri, l’si prepara per la seconda parte, la portata principale dopo l’antipasto, della. Umana Reyer Venezia e Aquile Trento tenteranno ...

OA Sport

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Venezia - Prometey , sfida valida come nona giornata della2022/2023 di. La formazione di coach Raffaele si è vista interrompere la striscia di cinque vittorie consecutive la scorsa settimana nel big match contro Badalona, perso di soli tre ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Slask - Trento , sfida valida come nona giornata della2022/2023 di. Momento positivo per gli uomini di coach Molin, che di recente hanno anche battuto l'Olimpia Milano con merito, resistendo ai tentativi finali di rimonta da parte della ... Basket, EuroCup 2022-2023: Brescia straripante! Bursaspor dominato Il risultato in diretta live di Slask-Trento, sfida valida come nona giornata della Eurocup 2022/2023 di basket ...Il risultato in diretta live di Venezia-Prometey, sfida valida come nona giornata della Eurocup 2022/2023 di basket ...