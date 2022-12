Digitale terrestre | la televisione cambia | che fare se ci sono problemi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)ancora laitaliana: dal 21 dicembre la tappa definitiva nella transizione verso il nuovo. Diventa infatti operativo il DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial). I canali di tutte le emittenti nazionali e locali saranno visibili soltanto se si è in possesso di un apparecchio o decoder in grado di supportare l’alta definizione. Definitivo il passaggio alper laitaliana: i canali non ad alta definizione rimarranno spenti. Foto Twitter @ilSalvagenteitDopo mesi di riassetto delle frequenze, il 21 dicembre scatta in Italia lo switch off definitivo sullaper quanto riguarda il pieno passaggio al nuovo...

ilmessaggero.it

Non resta che andare alla ricerca di quei televisori e quei decoder compatibili e funzionanti con il nuovoal via oggi 21 dicembre e il 30 dicembre. Calendario alla mano, si tratta di un percorso previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico che è iniziato con l'introduzione della ...La Natività di Agnone sarà trasmessa in diretta su TLT Molise (Canale 77 del) e sul sito www.tltmolise.it a partire dalle ore 18,45. Digitale terrestre, switch off da oggi: attenti al televisore. Ecco come adattare anche i vecchi apparecchi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’azienda veneta torna in comunicazione per due settimane con uno spot in onda su tutte le principali emittenti TV nazionali del digitale terrestre e del satellitare ...