Copioli “Bagnaia può ripetersi | che rivalità con Bastianini”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' stato uno spettacolo bellissimo, ci ha fatto emozionare”. Il presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni, ha ancora negli occhi la grande impresa di Francescoe della Ducati, vincitori di un Mondiale (piloti e costruttori) andato in archivio nel segno del tricolore. “sembrava spacciato ma ha fatto una rimonta incredibile – osserva il numero uno della Fmi in un'intervista all'Italpress – Per il 2023 mi aspetto una conferma, ci sono tutte le condizioni perchè Pecco possa fare di nuovo bene. Confermarsi però è sempre più difficile perchè tutti si aspettano che tu vinca facile, ma non sarà così”. Tanti i rivali del fuoriclasse piemontese pronti a rendergli la vita dura: “Ci sarà Marquez che tornerà ma anche, che avendo la stessa moto nello stesso ...