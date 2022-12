Chiara Rabbi dimentica Davide Donadei accanto ad un amatissimo cantante di Amici? L’indiscrezione

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)ha voltato pagina con un exdi, il talent show di Maria De Filippi? La prima a lanciareera stata Deianira Marzano, pubblicando sul suo profilo Instagram uno dei tanti direct ricevuti: Deia ciao ho notato dei movimenti strani tra ilDaddy e. Hanno iniziato a seguirsi e io seguendo lui ho visto le mette sempre i like ai suoi post. Tutte le fanpage di lui hanno iniziato a seguire! Lei pare ricambi i like, essendo entrambi di Roma potrebbero essersi conosciuti! Sarebbe lo scoop, è la coppia che nessuno si aspetta. Ci ha pensato il nuovo numero di Chi, in edicola da oggi a confermare il gossip che impazza da qualche settimana: Mentre il ...

Nel corso della sua esperienza come tronista è stato corteggiato molto, ma la sua scelta finale, tra le due corteggiatrici rimaste, Beatrice Buonocore e, è caduta sulla seconda. Il 28 ...Davide Donadei è un concorrente del Grande Fratello Vip . Secondo i primi gossip sul suo conto, il salentino avrebbe lasciato la fidanzataproprio per godersi il ritrovato successo da single., chi è l'ex fidanzata di Davide Donadei del GF Vip Davide Donadei ha conosciutodurante il suo percorso da ... Davide Donadei, la sua ex Chiara Rabbi frequenta un cantante di Amici Di recente l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Chiara Rabbi è tornata a parlare dell'ex Davide Donadei. Ecco cosa ha detto.