Carcere Benevento | la nota del sindacato | “Poco personale per sedare subito la rivolta”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Le prime avvisaglie delladi ieri neldisi sono avute verso le 17:25. Verso le 19:30 però è stata contenuta dalla Polizia Penitenziaria con l’ausilio di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza intervenuti all’esterno delle mura delper il controllo della situazione”. Lo riferisce, in una, Orlando Scocca, FP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria che fornisce ulteriori informazioni circa lascoppiata ieri pomeriggio neldi. “Laha interessato la quarta Sezione dei detenuti comuni – spiega il sindacalista – dove sono ristretti soprattutto persone con problemi di tossicodipendenza (gli altri della Sezione di ‘Alta ...

Fanpage

... Claudio Marcangeli, "urge un rinnovamento dell'ordinamento penitenziario e misure più restrittive per coloro che si rendono promotori di gravi eventi critici come quello neldi". .... Claudio Marcangeli, 'urge un rinnovamento dell'ordinamento penitenziario e misure più restrittive per coloro che si rendono promotori di gravi eventi critici come quello neldi'. . Rivolta dei detenuti nel carcere di Benevento, chiesti i rinforzi, la denuncia della Fp Cgil Hanno distrutto la cosidetta sala della socialità, dove i detenuti si incontrano, oscurato le telecamere e si preparavano a una vera e propria rivolta: ieri pomeriggio si è temuto ...SANTA MARIA CAPUA VETERE – Hanno distrutto la cosiddetta sala della socialità, dove i detenuti si incontrano, oscurato le telecamere e si preparavano a una vera e propria rivolta: ieri pomeriggio si è ...