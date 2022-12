Basket | Nba | i risultati delle partite

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) New York, 21 dic. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Detroit Pistons-Utah Jazz 111-126; Miami Heat-Chicago Bulls 103-113; New York Knicks-Golden State Warriors 132-94; Phoenix Suns-Washington Wizards 110-113; Denver Nuggets-Memphis Grizzlies 105-91.

Sky Sport

Robert Sarver avrebbe trovato un accordo da record con l'ex giocatore di Michigan State che acquisirebbe nel pacchetto anche le Phoenyx Mercury, franchigia di ...Se la cifra fosse confermata, si tratterebbe del prezzo piu' alto mai pagato per una squadra dellae il secondo piu' alto nella storia dello sport nordamericano, alle spalle solo dei 4,65 ... NBA, i 30 giocatori più strapagati di sempre: c'è anche Klay Thompson New York, 21 dic. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Detroit Pistons-Utah Jazz 111-126; Miami Heat-Chicago Bulls 103-113; New York Knicks-Golden State ...Facile vittoria per i Jazz a Detroit, con la buona partenza di Lauri Markkanen che segna 16 punti nel primo quarto (24-31). Jaden Ivey e Jalen Duren guidano uno sforzo notevole ...