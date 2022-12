Ballardini | «Spalletti ha la bravura di far sentire tutti coinvolti e importanti»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L’allenatore Davideche nelle ultime ore è stato accostato al Cagliare dopo l’esonero di Liverani ha rilasciato un’intervista a Radio CRC nel corso della consueta trasmissione “Si Gonfia la Rete”. Il mister ha fatto i complimenti al lavoro dial quale riconosce una dote che nongli allenatori hanno: «? Ha ladi fari giocatoriedsono molto considerati e questa è ladi coinvolgerei componenti della rosa. Il Napoli? Per me è rassicurante l’ambiente e come gioca il Napoli. L’atmosfera ed il feeling che ci sono, sono molto più rassicuranti degli otto punti che il Napoli ha di vantaggio ...

Tutto Napoli

, voto 9: la prima parte di stagione del suo Napoli ha superato le più rosee aspettative. ... record che detiene in solitaria dopo aver condiviso il primato con Davidee Beppe ...Si è detto, tuttavia, che allo Zini fosse presente mister. Ai grigiorossi mancano i ... La trasferta di Amsterdam è stata molto dura, ma sembra chenon sbagli nessuna scelta ... Ballardini esalta Spalletti: "Gli riconosco una dote che non tutti hanno" A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Davide Ballardini, allenatore: “Scaloni Ha confermato tutto quello che pensavo di lui quando giocava a calcio e lo allenavo.L'ex allenatore del Genoa ha speso belle parole per la squadra di Luciano Spalletti, capolista in Serie A. Davide Ballardini, allenatore italiano, è stato intervistato dalla redazione di Radio CRC dur ...