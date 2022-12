Ascolti tv | trionfa Filumena Marturano che batte Canale 5 Parte male The Net

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo la vittoria del Grande Fratello VIP al lunedì sera, il martedì vede Rai 1 svettare. Nella gara aglitv del 20 dicembre 2022 ha la meglio Rai 1 che ha proposto per la prima serata il film tv. Una Vanessa Scalera in stato di grazia ha regalato una superba interpretazione e 3,5 milioni di spettatori hanno seguito con affetto il film, che ha visto l’attrice pugliese protagonista, insieme a Massimiliano Gallo, anche per lui, un anno da incorniciare. Resta indietro5 con il film in prima visione Le streghe. Il film di Rai 1 porta a casa quasi 10 punti di share in più rispetto a5; un ottimo risultato per Rai 1 con una commedia che non si rivolgeva chiaramente, a tutto il pubblico della rete. Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto della serata del 20 dicembre ...

