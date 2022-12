Anzio | prosegue la campagna della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)– Domenica scorsa, il personale del Commissariato-Nettuno ha incontrato, nell’ambitodi sensibilizzazionele, gli abitanti del quartiere2 presso la parrocchia di San Benedetto . Durante l’in, i poliziotti hanno illustrato le più comuni tecniche che truffatori, senza scrupoli, mettono in atto al fine di carpire la fiducia di persone più fragili. Inoltre, sono state distribuite locandine e brochure realizzate dalla Questura di Roma invitando i presenti a chiamare il Numero Unico di Emergenza, l’1 1 2, in caso di necessità o bisogno, soprattutto se contattati o avvicinati da estranei che riferiscono di essere vecchi amici dei loro familiari, che in questo ...

Questure sul web

Domenica scorsa, il personale del Commissariato- Nettuno ha incontrato, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, gli abitanti del quartiere2 presso la parrocchia di San Benedetto . Durante l'incontro, i poliziotti hanno illustrato le più comuni tecniche che truffatori, senza scrupoli, mettono in atto al fine di carpire la fiducia ...... a cui vanno aggiunti gli ultimi in ordine di arrivo,e Nettuno (RM). Dati che si traducono ... 'Questi dati -- sono frutto dell'incessante lavoro di donne e uomini che quotidianamente ... Anzio. Prosegue la campagna della Polizia di Stato contro le truffe ... Quattro pagine che fanno risultare il Comune di Anzio come un luogo dove gli esponenti della criminalità di stampo mafioso potevano muoversi a loro piacimento. La relazione del Ministro dell’Interno M ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...