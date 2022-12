Aiutare gli adolescenti ad autoregolarsi | consigli per i genitori

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Marco arriva a casa, sbuffa e lancia la cartella a terra. Ignora le domande della madre e risponde un rabbioso “tutto bene, solito!”. La madre ha appena visto dal registro elettronico che Marco, in seguito ad un brutto voto, ha avuto uno scatto di rabbia in classe e ha inveito contro il professore. Per questo ha ricevuto una nota disciplinare ed una convocazione in presidenza. Nel pomeriggio passa il tempo spiaggiato sul letto tra cellulare e serie tv. Quando la madre entra in stanza raccomandandosi di studiare per la verifica del giorno successivo Marco alza i toni, scaraventa i libri a terra e dice alla madre che non gli interessa nulla e che deve smettere di “rompere”. Madre e insegnanti si ripetono a Marco gli stessi discorsi da tempo ma nulla cambia. I, esasperati, decidono di chiedere aiuto ad uno specialista. COME POSSIAMO ESSERE D’AIUTO IN QUESTA ...