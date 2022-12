Ultime Notizie – Rivoluzione energetica made in Sud

(Di martedì 20 dicembre 2022) A Catania, nell’area nota come Etna Valley per la robusta presenza di aziende del settore elettronico e dei semiconduttori, quasi una Silicon Valley italiana, sta prendendo forma unache vede la Sicilia affermarsi come polo tecnologico di eccellenza. Primo tra tutti, strettamente connesso agli altri Hub Enel nel mondo, l’Innovation Lab di Catania, un luogo in cui fioriscono nuove idee green grazie alla contaminazione positiva tra startup, centri di ricerca e imprese innovative: Ma il ruolo della Sicilia come culla dellanon è di oggi: è del 1981 Eurelios, il primo impianto solare a concentrazione al mondo, e nel 1984 arriva il primo impianto fotovoltaico d’Italia, entrambi realizzati da Enel. Opere pionieristiche che hanno aperto la strada allo sviluppo di progetti ...

Corriere della Sera

Apertura in calo a Wall Street, in scia ai ribassi delledue settimane. I mercati azionari di tutto il mondo sono spaventati dal peggioramento dell'outlook economico globale e dalla volonta' delle banche centrali di proseguire con i rialzi dei tassi ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza Come ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Vialli ricoverato a Londra, la mamma 87enne lo raggiunge: condizioni aggravate I soci e il consiglio d’amministrazione hanno intitolato il Ceinge Biotecnologie avanzate al suo fondatore, Franco Salvatore. Lo scienziato napoletano diede vita al Centro di ricerca ...Il direttore sportivo di Ducati Corse racconta l'evolversi della trattativa con il pilota australiano ROMA - Il 2023 per Jack Miller significa passaggio dalla Ducati alla KTM. L'australiano cambierà s ...