Stop all’uso degli smartphone in classe | di nuovo

Il Sole 24 ORE

"Giusta la circolare inviata dal Ministro Valditara " dichiara Paola Frassinetti, sottosegretario'Istruzione e al Merito - per vietare l'dei cellulari in classe a meno che non si debbano ......della Salute Orazio Schillaci è tornato a parlare dell'delle ...a partire da oggi'obbligo vaccinale per medici e ... Scuola, circolare del ministero: stop ai cellulari in classe