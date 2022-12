(Di martedì 20 dicembre 2022) Edoardoe Davide, due giocatori di qualità legati dall'amore per la. Uno potrebbe andare via, l'altro invece sogna di ritornarci dopo le avventure in giro per l'Italia che lo ...

Corriere dello Sport

Edoardo Bove e Davide, due giocatori di qualità legati dall'amore per la. Uno potrebbe andare via, l'altro invece sogna di ritornarci dopo le avventure in giro per l'Italia che lo hanno aiutato a crescere e ...Il primo confronto di qualche giorno fa tra laed i salentini non aveva convinto del tutto la ... Nei dialoghi tra le due squadre potrebbe rientrare anche Davideche già in estate è stato ... Roma, Frattesi da subito in cambio di Bove C'è la possibilità di inserire il cartellino del giallorosso all'interno di un affare che prevederebbe il prestito con obbligo di riscatto del centrocampista del Sassuolo, da esercitare il prossimo gi ...Calciomerca Roma, Frattesi nel mirino Da tempo Tiago Pinto, ds della Roma, sta cercando di riporta a "casa" Frattesi. Il giocatore, secondo le ultime parole rilasciate, farebbe di tutto per tornare a ...