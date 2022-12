Roma e il ‘Natale nei musei’ dal 23 dicembre 2022 | mostre ed eventi in programma | date e orari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’atmosfera natalizia si respira ormai ovunque e con le festività torna anche il consueto appuntamento con il Natale nei Musei. Dal 23all’8 gennaio il Sistema dei Musei diCapitale prevede un ricco calendario diai quali possono accedere visitatori di ogni età.e attività didattiche sono previste per tutti gli appassionati organizzati da Zètema Progetto Cultura, grazie al progetto promosso daCulture, Sovrintendenza Capitolina dei Beni Culturali. Quali sono i musei aperti durante le feste Le feste saranno anche l’occasione per trascorrere dei piacevoli momenti in giro per conoscere il ricchissimo e variegato patrimonio culturale della Capitale. Sono diversi i musei a pagamento che resteranno aperti per l’occasione e tra questi: Musei Capitolini, Centrale ...