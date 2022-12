Perché non mi fido di Elon Musk

(Di martedì 20 dicembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/As-Np-1-8.mp4 “Mi devo dimettere?”, ha chiestoagli utenti di Twitter. E quelli lo hanno accompagnato alla porta. “Ho dato le dimissioni, ma le ho rifiutate”, disse una volta Winston Churchill. Probabilmente finirà così anche il referendum farsa che il neoproprietario di Twitter,, ha fatto tra gli utenti., un po’ come Matteo Renzi, che da premier lanciò un referendum-sondaggio su sé stesso certo di un plebiscito, e si ritrovò invece a casa. Ma il paragone con Renzi finisce qui,non solo Matteo Renzi non è, ma Twitter non è una democrazia… Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 20 dicembre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

