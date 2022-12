Agenzia ANSA

E' stata chiamatala piccola che è nata ieri sera, alle 22,30, su una motovedetta della Guardia costiera mentre era in corso l'attracco al molo Favarolo di Lampedusa. La neonata, assieme alla mamma: una giovane ...... che è stata chiamata, stanno entrambe bene. Purtroppo non è stato raro che questi viaggi siano costati la vita di piccoli. L'ultima vittima è stata Rockia, la bimba di due anni e ... Migranti: Fatima, nata su una motovedetta in porto Lampedusa - Sicilia Le morti in mare dei migranti non sono rare; stavolta, però, lo sbarco ha avuto esito positivo: mamma e piccola stanno bene.(Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Non può immaginare la felicità per la nascita della piccola Fatima avvenuta, la notte scorsa, sulla motovedetta della Guardia costiera. Quelle lacrime ...