Metaverso | pandemie e sparizione dello stato sociale | l’orrida fabbrica della solitudine

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il nostro mondo sta subendo profondissime trasformazioni e gestirle è tutt’altro che semplice. La pandemia di covid è stata disastrosa tanto per l’economia che per la psiche delle persone. Tantissimi sono stati costretti ad unache spesso hanno gestito con grande difficoltà. L’istituzione del bonus psicologo dimostra proprio come il covid abbia lasciato tracce indelebili in tantissimi italiani./ I Love TradingTuttavia la pandemia di covid non va considerata come un fatto isolato. Infatti nella nostra società governata da un impianto economico sempre più focalizzato sulle idee del libero mercato, losembra sempre più battere ritirata. Quando il cittadino percepisce che lomanca e che nessuno lo soccorre se ...