Filumena Marturano film 2022 con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera | trama | cast completo | quando esce su Rai 1

Napoli da Vivere

ROMA - "'E figli so' ffigli. E so' tutti eguali". Nel 1946 Eduardo De Filippo con '' mette in scena una famiglia, che va oltre il legame di sangue. Una 'grande rivoluzione': a quel tempo la legge non proteggeva i figli considerati illegittimi. E ancora, racconta il ...Tutto è pronto per l'attesissimo film di Rai1che andrà in onda in prima tv assoluta stasera dalle ore 21:30 circa. I protagonisti sono la stessa coppia che fa sognare il pubblico con la fortunata serie tv di Rai1 Imma ... Massimiliano Gallo su RAI 1 con Filumena Marturano, il capolavoro di Eduardo de Filippo Vanessa Scalera e il ruolo non facile di stasera: "C'è un po' di timore" Tutto è pronto per l'attesissimo film di Rai1 Filumena Marturano che andrà in ...Dopo il successo di Imma Tataranni, l’attrice torna in tv con il collega Massimiliano Gallo. In un classico di Eduardo De Filippo (stasera su Rai 1), molto attuale anche oggi ...