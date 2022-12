Fattore tempo | il retroscena di Antonio Socci | ecco il vero jolly della Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il "" in politica è determinante. Non solo per scegliere il momento giusto di un'iniziativa o una dichiarazione. Si tratta anzitutto di saper guardare il presente in prospettiva storica, saper valutare gli sviluppi possibili, calibrare l'azione in base agli scenari futuri per influenzarli. Questa premessa serve a capire uno dei principali messaggi che Giorgiasta lanciando dal suo insediamento: la premier ripete che questo governo ha davanti a sé cinque anni di lavoro, cioè tutta l'attuale legislatura. Lo ha detto anche ieri. Perché rilanciare spesso un concetto che pare quasi ovvio, anche considerando lo stato comatoso in cui versa l'opposizione? Anzitutto nell'eternamente instabile Italia un "governo di legislatura" - e con l'investitura popolare (quindi non tecnico)- non è affatto scontato, non è mai un'ovvietà. ...