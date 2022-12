Estrazione Superenalotto di Oggi | i numeri vincenti di Martedì 20 Dicembre 2022

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il jackpot deldi20è di Estrazioni deldi20Come si gioca al: il regolamento Il– gioco a premico italiano gestito dalla SISAL – vede i suoi esordi nel 1997, quando sostituisce il precedente Enalotto e, ad, è uno dei giochi d’azzardo più apprezzato dagli italiani. Come funziona il? Ve lo spieghiamo subito: vi basti subito sapere che giocare è davvero facile e divertente. Per giocare, è necessario acquistare un biglietto al costo minimo di 1,00 € soltanto per ogni combinazione che si desidera giocare. Sul biglietto acquistato, si ...

Un '5+1' è stato centrato al concorso di stasera: si aggiudica una quota di 1.146.915,35 euro. Nessun '6', invece, nell'ultimadella settimana del. Il Jackpot ora vola a 330,2 milioni di euro. Sono inoltre undici i punti '5' centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 33.685,63 euro a ......in via Padova 6 a Tencarola di Selvazzano nelle tabaccheria di Davide Peruzzo dove nell'... Nelle giocata aldi sabato 17 dicembre non è stato centrato il tanto atteso 6, e il ...La fortuna è tornata a baciare l'area ovest della provincia di Padova con una grossa vincita al SuperEnalotto. Questa volta la dea bendata si è fermata in via Padova 6 a ...Il Jackpot del SuperEnalotto latita da più di un anno e mezzo, era il maggio 2021 quando a Montappone un ignoto vinse 156 milioni di euro. Da quella giocata ...