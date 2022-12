Consorzio di bonifica Stornara e Tara Le imposte da pagare sono legittime? Si chiede di pagare un tributo per un servizio già garantito da AQP

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 20 dicembre 2022) La legittimità o meno degli avvisi di pagamento recapitati in questi giorni a Montemesola, è al centro del dibattito sui social e non solo. Diversestate le segnalazioni arrivate in redazione, in merito a cartelle di pagamento da parte deldi, arrivate in questi giorni. Si tratta di unche riguarda gli anni a partire dal 2018 fino al 2021. Cifre irrisorie, per carità, dai 17 ai 40 euro che però hanno abbastanza indignato i contribuenti che si trovano a doveropere didi cui di fatto non si vede neanche l’ombra. Gli avvisi di pagamento, ovviamente, non riguardano solo il comune di Montemesola, ma tutti quei comuni della provincia dinto ricadenti ...