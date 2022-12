Bugatti - Una nuova special è in arrivo

Leggi su quattroruote

(Di martedì 20 dicembre 2022) La storia dellaChiron e di tutte le serie limitate da essa derivate sembra non avere mai fine. Alle incredibili hypercar che conosciamo come le varianti Sport, Super Sport e Super Sport 300+ e i progetti paralleli Divo, Bolide, Centodieci, W16 Mistral e La Voiture Noire si aggiungerà presto unaone-off. Laha infatti diffuso il teaser di una concept che verrà svelata il 21 dicembre. Un progetto mai giunto a termine. la stessa Casa di Molsheim a confermare che il progetto deriva dalla Chiron. Un velo copre la carrozzeria, che viene per ora mostrata solo di fianco e nella zona posteriore. Gli indizi sono minimi, ma una cosa è certa: c'è un piccolo spoiler sulla coda, un elemento diverso da tutte le altre vetture viste fino a oggi per dimensioni e posizione. Potenziale asta milionaria per la ...