(Di martedì 20 dicembre 2022) " Innon sei. Sei solo un numero. Il mio era A2923EV. Non mi chiamavo Boris, ero un numero. E afrega un caz... di chi sei. Credo di aver riscoperto l'umano in me, la persona ...

Corriere dello Sport

Sono le prime parole di Boris, ex campione di Wimbledon e leggenda del tennis, da quando è uscito di prigione nel Regno Unito , dove era incarcerato da aprile per aver nascosto 2,5 milioni di ...... o forse a queldi Henry James che fin dal titolo indicava il proprio potere profetico: ...chiamava "i mondi dell'arte". Un approccio che porta talvolta a ignorare ciò che accade prima ... Becker, il racconto shock della vita in prigione: "Non ero nessuno" Le prime parole dell'ex leggenda del tennis e campione a Wimbledon da quando è uscito dal carcere: "Ero solo un numero, ho imparato una dura lezione" ...