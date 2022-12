(Di lunedì 19 dicembre 2022) Un nuovo protagonismo internazionale per l’Italia, una capitale che abbia gli stessi poteri riconosciuti a, Washington: sono questi ascissa e ordinata del grafico programmatico che ha in mente il ministro degli Esteri Antonioparlando in un’intervista a tutto campo al Messaggero – che spazia dalla ricostruzione dell’Ucraina e dal ruolo dell’Italia sullo scacchiere internazionale – anche sue Autonomia. Temi tra i primi punti all’ordine del giorno nel dibattito parlamentare, su cui il titolare della Farnesina pone l’accento partendo da un presupposto che giudica imprescindibile: il rilancio della “città eterna”.: Autonomia,e Questione Capitale «L’autonomia non deve assolutamente accentuare il divario tra Nord e Sud che pesa sul ...

Secolo d'Italia

Era questo il nome su cui puntava il Ppe e, quindi, anche l'attuale ministro degli Esteri italiano Antonioper il ruolo di inviato. Ma un sostegno all'esponente greco, ex commissario per l'...Era questo il nome su cui puntava il Ppe e, quindi, anche l'attuale ministro degli Esteri italiano Antonioper il ruolo di inviato. Ma un sostegno all'esponente greco, ex commissario per l'... Tajani rilancia l'idea di Roma col potere di Parigi e Berlino: "Il federalismo non può danneggiarla" I ministri degli Esteri Antonio Tajani e della Difesa Guido Crosetto intervistati da Antonio Polito a Roma e dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana da Milano nell’ambito della kermesse ..."Roma locomotiva d’Italia" è il ciclo d’incontri proposti da “Il Tempo” che culmina con l’evento di mercoledì 14 dicembre a Palazzo Wedekind in piazza Colonna. Dalle 17 si succederanno gli interventi ...