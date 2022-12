Sonia Bruganelli assente per 4 puntate | al suo posto un’ex gieffina?

ilmessaggero.it

... ventiquattresimo appuntamento con Grande Fratello Vip , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti,e Giulia ...Quali sono le anticipazioni di questa puntata Alfonso Signorini è già pronto ad accoglierci per una nuova puntata con l'ausilio delle due opinionistee Orietta Berti. Cosa succede ... Sonia Bruganelli, polemica per la miniborsa di Hermès sfoggiata al Gf Vip: ecco quanto costa "Ho fatto una sorta di gioco con mio marito. Gli ho detto che era per le bambine e pensava che fosse un giocattolo. Non si è più ripreso" ...Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata in programma oggi, lunedì 19 dicembre 2022, ultime notizie. Scopri di più ...