(Di lunedì 19 dicembre 2022) Milano, 19 dic. (Adnkronos) - "I costi legati ai pagamenti elettronici ci sono, ma sono superati dai vantaggi. La nostra opinione è che debba essere ilil modo in cuiun servizio, soprattutto se si tratta di un servizio di interesse pubblicoil trasporto". A dirlo all'Adnkronos è Lorenzo Pireddu, general manager diin Italia, che spiegala piattaforma di trasporto tramite app abbia fatto di ciò che per molti è un problema, un punto di forza. Se il nome '' soprattutto tra i giovani che seguono le serie tv internazionali è già familiare, sono ancora molti quelli che non sanno di preciso di che cosa si tratti. Ebbene, cosìavviene per la spesa a domicilio o i pasti consegnati dai ...

OlbiaNotizie

... l'obbligo per le piattaforme di affitto brevi e di trasporti (vedi AirBnb e) di riscuotere l'... 'La Commissione sta valutando laitaliana ed esprimerà un'opinione la prossima settimana. ...Gentiloni ha spiegato che la Commissione non intende lanciare alcun allarme sulla(il ... comee Airbnb. In base alle nuove norme, le piattaforme saranno responsabili della riscossione e ... **Manovra: Uber, 'obbligo pos Per noi è il cliente che deve poter decidere come pagare'*