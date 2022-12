Manovra | Giorgetti presenta gli emendamenti | Via norma Pos | pensioni minime a 600 euro per over 75 ma solo per il 2023

(Di lunedì 19 dicembre 2022): ritardi per spacchettamento chiesto da Camera - 'Il ritardo per lazione del maxiemendamento, che peraltro in parte è statoto adesso, è dovuto al fatto che gli uffici del ...

Il Fatto Quotidiano

Mentre il ministro dell'Economia Giancarloha chiarito il pensiero allo studio del ... anche tenendo presente i tempi ridottissimi per l'approvazione della, è quello di riportare il ...ha annunciato che ci sarà l'aumento delle pensioni minime a 600 euro dai 75 anni e che le norme sul Pos sono state eliminate. La corsa a ostacoli per terminare l'iter sullaentro il ... Manovra, ora Meloni apre alla retromarcia sul pos per accontentare l'Ue Anche i mutui rientrano tra le novità introdotte dalla manovra. "E' stata ripristinata la vecchia norma del 2012 che permette per i contratti di mutuo ipotecario di tornare dal tasso variabile al fiss ...Gli emendamenti alla legge di bilancio riducono di nuovo la misura di sostegno al reddito: nel 2023, il reddito di cittadinanza per gli occupabili ...