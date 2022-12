La Juve gongola con il suo nuovo record | 'Siamo il club con più giocatori nella storia ad aver vinto i Mondiali'

Tifo Juventus

Calciomercato Juventus, s'infittiscono sempre di più le trame di mercato con i due club capitolini: il tecnico. Il 2023 della Juventus partirà da Cremona. I bianconeri di Massimiliano Allegri torneranno in campo il prossimo 4 gennaio. E lo faranno a distanza di circa due mesi da quell'altisonante ...Adesso salta tutto, il rinnovo sembrava scontato ma la trattativa sembra essersi improvvisamente arenata: Cherubini. Si avvicina a grandi passi il 2023, un anno che porterà delle novità tutt'altro che irrilevanti in casa Juventus. A cominciare dal riassetto societario, improrogabile dopo le dimissioni, ... Milinkovic-Savic non brilla in Qatar, la Juve gongola Il Napoli, al rientro in campo in Serie A, avrà da affrontare diversi big match: contro la Juventus potrebbe essere ancora assente Pogba.Il parere di Rantos, avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, sembra una pietra tombale sul progetto ...