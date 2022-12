Ineos Grenadier | la purezza del fuoristrada arriva in Italia

Quattroruote

Ha un 'cuore' antico, il veicolo più nuovo in arrivo sul mercato europeo: sbarca in Italia infatti ildi, un fuoristrada vecchio stile, con telaio a longheroni e traverse, e ...... mentre per l'assistenza, oltre ai punti vendita, vi è una selezione di officine indipendenti specializzate in 4X4 e centri Bosch Car Service accreditati. Ilè già ordinabile nel ... Ineos Grenadier, la fuoristrada sbarca in Italia - Quattroruote.it L'Ineos Grenadier, fuoristrada duro e crudo, è pronto a sbarcare in Italia a un prezzo di quasi 70.000 euro. Promette stile ed efficienza in offroad ...FASANO (BR) - Borgo San Marco (Fasano) è stato il primo luogo in Puglia e in Basilicata in cui è stato possibile testare Grenadier su strada in un percorso offroad dedicato. Le attività di Test Drive ...