Esad di Reims e i camion dei rifiuti in versione street art

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Far circolare l’arte in città: niente come idella collezione dei ripper. Per diversi mesi, i nuovi mezzi, nuovidomestici del Grand, attraversano le strade vestiti con opere immaginate dagli studenti dell’di. In totale, è una flotta di 27 macchine che mostrano l’operazione. DSNY: artisti decorano i mezzi della raccolta