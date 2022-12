Elezioni Lazio | Meloni | Proposto Rampelli | profondo conoscitore Roma e Regione | Rocca e Procaccini

Il Tempo

'Siamo certi che il loro contributo sarà importantissimo per far crescere e radicare ancora di più Fratelli d'Italia in tutto il territorio delanche in vista delle ormai imminentiregionali'. 'La squadra di FdI in provincia di Roma si allarga e non possiamo esserne che felici. Diamo il nostro benvenuto ai consiglieri comunali ...Roma, 19 dicembre 2022 Fratelli d'Italia, come primo partito della coalizione (nel, ndr), dovrebbe dare l'indicazione del candidato presidente ma per me in questa fase è ...Meloni sulle... Elezioni regionali nel Lazio, i sondaggi premiano la scelta del centrodestra 'Siamo certi che il loro contributo sarà importantissimo per far crescere e radicare ancora di più Fratelli d’Italia in tutto il territorio del Lazio anche in vista delle ormai imminenti elezioni regi ...AGI/Vista - Fratelli d'Italia, come primo partito della coalizione (nel Lazio, ndr), dovrebbe dare l'indicazione del candidato presidente ma per me in questa fase è importante la valorizzazione della ...