Cancellata la norma sul Pos Over 75 | minima a 600 euro | tutti gli emendamenti

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Alle prese con conti che non tornano e rilievi della Ue, il gno continua a limare e correggere la manovra di bilancio. Soltanto nella terda serata di ieri sono arrivati in commissione - insieme al ...

RaiNews

La Commissione Ue ha evidenziato il rischio che alcuni aspetti dellafortemente voluta dall'esecutivo contrastassero con target del Pnrr raggiunti dall'Italia lo scorso anno. Con un emendamento,...Lache abolisce le sanzioni per il mancato uso del Pos sui pagamenti entro i 60 euro sarebbe statae sostituita con un credito d'imposta sulle commissioni dell'esercente sui ... Giorgetti: "Cancellato per sbaglio l'innalzamento del tetto al contante, il governo correggerà" Elon Musk e Twitter, nel mezzo della finale della Coppa del Mondo, decidono di bannare tutti i link a piattaforme social concorrenti, come Instagram e Facebook. In poche ore l'utenza insorge e l'impre ...Alle prese con conti che non tornano e rilievi della Ue, il governo continua a limare e correggere la manovra di bilancio. Soltanto nella terda serata di ieri sono arrivati in commissione - ...