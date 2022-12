Appalti Rfi a ditte clan | 59 persone rinviate a giudizio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTutti rinviati adal giudice per l’udienza preliminare di Napoli i 59 imputati del procedimento nato dall’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea sulle infiltrazioni deldei Casalesi neglidella Rete Ferroviaria; altri nove imputati – 68 in totale – hanno scelto il rito abbreviato. I reati contestati a vario titolo sono l’associazione camorristica, la corruzione, il riciclaggio, l’intestazione fittizia di beni, la rivelazione di atti coperti dal segreto delle indagini. Il dibattimento inizierà il 16 marzo del 2023 davanti alla prima sezione – collegio C – del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Figura di spicco dell’inchiesta è Nicola Schiavone, ritenuto amico e prestanome di lungo corso del capodei Casalesi Francesco “Sandokan” ...

CasertaCE

