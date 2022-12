Qatargate | Majorino | ' colpiti al cuore | ma reagire a testa alta e puntando su diritti'

(Di domenica 18 dicembre 2022) Milano, 18 dic. (Adnkronos) - "Ci dobbiamo domandare come mai il più grande caso di corruzione che abbia coinvolto il Parlamento europeo sia accaduto anche nell'ambito della nostra famiglia politica. Se non ci facciamo questa domanda io credo che non riusciamo a dare la doverosa risposta. Noi siamo quelli con la schiena dritta e quello che è accaduto colpisce alla nostra storia e la nostra tradizione politico-culturale". Lo afferma l'eurodeputato Pierfrancesco, candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali lombarde che si terranno a febbraio, sull'inchiesta belga. "Penso che noi dobbiamo prenderla di petto questa vicenda proprio per alzare al massimo l'attenzione, per costruire un modo radicalmente diverso di fare politica che mette la questione della legalità, della moralità e della ...

