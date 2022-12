Qatar 2022 | atto finale | oggi l’Argentina contro la Francia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 18 dicembre 2022) Roma, 18 dicembre – L’edizione dei campionati mondiali delsono giunti all’pomeriggio, alle 16.00, al Lusail Stadium andrà in scena la partita che incoronerà la nazionale campione del mondo.incontra la: oltre le polemiche e gli scandali che hanno investito questa edizione, mai come prima d’ora, la partita di calcio si preannuncia storica.: la finalissima Una giornata che per gli amanti del calcio sarà imperdibile. Ladi Coppa del Mondo è l’evento culminante e più importante di questo anno solare calcistico, la meta a cui tendono gli sforzi di tutte le nazionali. A contendersi il titolo di campioni del mondo ci sono ...