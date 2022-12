Pattinaggio Pista Lunga | Ghiotto trionfa nei 10 mila in Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 18 dicembre 2022) Splendido momento di forma per Davide. A Calgary, nella quarta tappa stagionale delladeldiin, l’azzurro ha vinto i 10.000 metri, distanza sulla quale ha conquistato il bronzo olimpico lo scorso febbraio a Pechino. Gara perfetta per, sul ghiaccio insieme a Patrick Roest, argento ai recenti Giochi Invernali cinesi e dominatore delle lunghe distanze in questo avvio di stagione, con tre vittorie in altrettante gare finora. Ma stavolta l’olandese nulla ha potuto contro il pattinatore azzurro, che ha imposto dall’inizio un ritmo insostenibile per l’avversario.ha chiuso con il tempo di 12:45.10, primato personale sui 10.000 metri. Roest, distanziato di oltre sei secondi, ha comunque conquistato ...