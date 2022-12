Milano | Comune | al cimitero di Chiaravalle impianto per energia pulita

(Di domenica 18 dicembre 2022), 18 dic. (Adnkronos) -rafforza il proprio impegno verso la decarbonizzazione e a favore dell'utilizzo delle energie rinnovabili. È stata approvata dalla Giunta l'adesione deldial bando 'Sostegno alla realizzazione di impianti integrati per favorire la copertura del fabbisogno energetico degli edifici pubblici mediante fonti rinnovabili', indetto dalla Regione Lombardia. L'adesione al bando regionale consentirà all'amministrazione comunale di fruire "di un contributo rilevante, pari ad oltre 1,5 milioni di euro, per la realizzazione di unsulle coperture deldi, valorizzando le risorse locali e riducendo le emissioni dannose per la qualità dell'aria e il clima in città". Nello specifico ...

Comune di Milano

Anche se nell'immaginarioil pile potrebbe essere associato all'abbigliamento da casa, nella ...un master in Fashion communication & brand management inizia subito a lavorare nella moda aLa matrice di questa denominazione la si trova nella decisione deldi Torino, tra il 1945 e ... Fascismo repubblicano e comunità nel Torinese (1943 - 1945) (FrancoAngeli,2014), pietra ... Servizi civici. Orari e sedi aperte durante le festività Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Targa premio del Comune di Sennori al pesista Vittorio Cabras, che ai Campionati italiani assoluti di specialità, disputati a Milano, si è classificato al secondo posto. Il 22enne in forza alla Pesist ...