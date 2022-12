Mihajlovic | il ricordo di La Russa | «Un combattente dal primo all’ultimo giorno»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Le parole di Ignazio Laalla camera ardente di: «Siamo tutti vicino a lui come uomo e alla famiglia» Ignazio La, presidente del Senato, ha fatto visita alla camera ardente di Sinisa. Le sue parole ai cronisti presenti: «Ho apprezzato il suo modo di fare, non solo per le sue punizioni anche per come tirava i calci alla vita quando gli era contrario. A me piace ricordare che non solo ha finito con l’Inter, ma a parte una breve parentesi iniziale col Bologna, ha cominciato come allenatore vincente col Catania. Sono le mie due squadre. È un arco che mi ha sempre fatto stare vicino a lui come sportivo, alla fine siamo tutti vicino a lui come uomo e alla famiglia. Io credo che lui abbia dimostrato di essere undal...