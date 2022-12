Martinez | «Con i miei compagni ci siamo detti è che era destino soffrire»

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il portiere del’Argentina, Emiliano, che è stato protagonista della grande vittoria dei Mondiali da parte dellano allenata da Scaloni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai al termine della sfida contro la Francia «È stata una sofferenza cheriusciti a controllare. Quello che ciè che era. Ovviamente ai rigori sapevo che qualcuno lo avrebbero segnato. Quello che ho sognato: vincere un mondiale. Non ho parole!» Racconta ai rigori «Ero tranquillo perché è un momento in cui dico aidi stare sereni, è andata bene. Lo dedico alla mia famiglia, aifigli e a tutti gli amici» L'articolo ilNapolista.

Ai supplementari l'Argentina rimette la testa avanti,Messi ancora a segno al minuto 109, ma al 118' Mbappé fa tripletta su rigore per il 3 - 3. Dal dischetto segnano ancora Messi e Mbappé, poi ...Kolo Muani ha sul piede il match point transalpino,salvaun miracolo. Dall'altra parte, Lautaro sbaglia ancora. Si va ai rigori. La Francia ne sbaglia 2: Coman si fa parare il tiro da ... Martinez: «Con i miei compagni ci siamo detti è che era destino ... L’Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia. L’albiceleste guidata da Leo Messi, passa dal ko in apertura di torneo con l’Arabia Saudita, alla vittoria finale, per 7-5 ai calc ...Emiliano Martinez 8,5: Non deve compiere particolari interventi fino ... Nella lotteria dei rigori risulta decisivo con una parata decisiva su Coman e con i suoi balletti che fanno sbagliare anche ...