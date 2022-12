Manovra | salta norma sul Pos | governo inserirà crediti di imposta

Leggi su ilsole24ore

(Di domenica 18 dicembre 2022) Con un emendamento, ildovrebbe sostituire l’articolo in questione, cambiando l’zione e inserendo un credito di. In serata è atteso il terzo pacchetto di emendamenti del. In tarda serata è previsto l’intervento in commissione del ministro dell’Economa, Giancarlo Giorgetti