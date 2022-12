Manovra | Meloni | ' fatto possibile per dare a Parlamento tempi valutazione' **

(Di domenica 18 dicembre 2022) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "E' una manovra, non è mai un'approvazione facile. Però penso che, nelle condizioni e con iche avevamo, abbiamodel nostro meglio peralla possibilità di avere idi valutare la legge di bilancio". Così la premier Giorgialasciando il Senato dopo il Concerto di Natale. "Ricordo che un governo che non nasceva nel mese di ottobre ma a fine febbraio presentò la legge di bilancio attorno al 20 novembre, se non vado errata... Noi abbiamodel nostro meglio, poi ovviamente l'opposizione fa il suo lavoro come è giusto che sia", sottolinea.

Sky Tg24

... nel giudizio sulla, ha indicato questa misura come non in linea con le raccomandazioni ... Così la presidente del Consiglio Giorgiaha risposto ai cronisti che le chiedevano dell'obbligo ...Riprendono i lavori in commissione Bilancio alla Camera, sull'esame della. In giornata è atteso il deposito di un secondo pacchetto di emendamenti del governo, che sarà illustrato alla commissione in serata, attorno alle 21, dal ministro dell'Economia. Fonti ... Governo Meloni, news. Seconda tranche di emendamenti. Meloni: su Pos trattiamo con Ue.LIVE Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, news. Manovra, Giorgetti illustrerà secondo pacchetto emendamenti. LIVE ...