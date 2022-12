L' Argentina è campione del mondo trascinata da Messi Alla Francia non bastano i tre gol di Mbappè

È uno degli eroi dell'del mondo, Emiliano Martinez, che con le sue parate durante la partita e nei rigori contro la Francia ha dato un contributo enorme alla vittoria della coppa del Mondo. 'Partita di ...ai rigori. Francia ko dopo una partita da infarto In quel momento i blues erano in totale balia dei sudamericani e il tecnico ha deciso il doppio cambio anche prima che si andasse ...L'Argentina è sul tetto del mondo per la terza volta nella sua storia. La finale di Qatar 2022 è sbloccata del solito Messi su rigore, ma è Angel Di Maria il grande mattatore fino a che resta in campo ...Il mondo del calcio profuma di ritmo di tango. Almeno da qui ai prossimi quattro anni. E per la terza volta nella sua storia. Superando per 7-5 dopo i rigori la Francia in una finale da mozzare il fia ...