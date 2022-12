Di Maria fuori al 64? dopo la lezione di calcio | si conferma uomo delle finali

Leggi su sportface

(Di domenica 18 dicembre 2022) Unadi. È l’unico modo per descrivere la prestazione di Angel Dinella finale del Mondiale di Qatar 2022 tra Argentina e Francia. Un rigore guadagnato, un gol e una serie di giocate strepitose. Lo juventino è uscito al 64? per lasciar posto ad Acuna. Era il ballottaggio della vigilia, con il dubbio sul modulo: 4-3-3 o 3-5-2. Alla fine l’ha spuntata la soluzione più offensiva. Scaloni non ha rinunciato all’, che non delude aspettative e fiducia. Diha deciso la finale dell’Olimpiade, della Copa America e ora sta decidendo quella dei Mondiali. Un gol che impreziosisce una carriera straordinaria del figlio minore di Rosario. Ora però può salire anche lui nell’Olimpo. SportFace.