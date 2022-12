Titanic | Jack poteva sopravvivere? La risposta di James Cameron è “scientifica”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tutti i fan del filmdisi sono sicuramente posti questa domanda:(Leonardo DiCaprio)? Molti spettatori sostengono che ci fosse abbastanza spazio sia perche per Rose (Kate Winslet) sulla zattera di fortuna, maci tiene a dimostrare che tutti si sbagliano. Parlando al Toronto Sun per promuovere Avatar: La via dell’acqua,ha rivelato di aver documentato uno “studio scientifico” che dimostra che due persone non sarebbero potutealla fine del film. “Abbiamo condotto uno studio scientifico per mettere a tacere questa storia e piantarle un paletto nel cuore una volta per tutte”, ha dichiarato. “Abbiamo fatto un’analisi ...

