Sinisa Mihajlovic è un angelo a San Gregorio Armeno | il pastore con le ali FOTO

(Di sabato 17 dicembre 2022)è tragicamente morto ieri, ma oggi nel cuore di Napoli si è vista la sua rappresentazione comecon le ali e la sciarpa del Bologna tra i presepi di via San. A realizzare la statuina in pochissime ore ci ha pensato l’artigiano Marco Ferrigno che è uno degli storici produttori di questa tradizione. Più verosimilmente si può pensare che la statuetta digià esistesse e che dopo la tragedia di ieri siano state semplicemente aggiunte delle ali per dedicargli un pensiero. La statuina rappresentante l’ex allenatore e calciatore serbo è statagrafata da tantissime persone con tantissime condivisioni sui social network. Tutti messaggi che sicuramente riempiranno il cuore della famiglia oggi ancor più consapevole del ...

A Sky il mister toscano ha ricordato in primo luogoe Mario Sconcerti: " In questo momento non ci sono parole, rivolgo un pensiero dolce ad entrambe le famiglie ...Dopo il toccante omaggio dell'Emirates a, salutato con un'immagine apparsa sul tabellone dello stadio, l'avvio è tutto di marca Arsenal : la squadra di Arteta crea tanto e per poco ... Le drammatiche ultime ore di Sinisa Mihajlovic La morte improvvisa di Mario Sconcerti ha lasciato senza parole chi lo conosceva e chi semplicemente l'aveva apprezzato nel corso della sua lunga carriera. Tra questi anche Ivan Zazzaroni, ...L’ex difensore e allenatore di calcio, scomparso dopo tre anni e mezzo di lotta contro la leucemia, era stato ballerino per una notte con ...