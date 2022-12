SALA STAMPA ?

Leggi su seriea24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Due giorni alla gara del “Renzo Barbera” tra Palermo e Cagliari: mister Liverani ha presentato la sfida dalladell’Unipol Domus. SETTIMANA PIÙ SERENA”Lavorare dopo una vittoria ci ha dato maggiore serenità, anche se non ha cambiato molto la nostra situazione in classifica e dobbiamo dare continuità. I tre punti contro il Perugia saranno importanti se li valorizzeremo nelle prossime due gare da qui alla sosta. A Palermo non sarà facile: servirà tanta attenzione e determinazione per tornare con il risultato pieno”. SULL’AVVERSARIO”Non guardo in casa degli altri, non mi compete e perché sono focalizzato sul Cagliari. Ognuno ha i propri obiettivi, noi dobbiamo concentrarci su noi stessi sapendo che incontriamo una squadra importante che ha voglia di arrivare più in alto possibile. Palermo è una tappa indimenticabile della mia carriera, ho ...