Roma | guerra tra gruppi rom | sequestro di persona e spaccio di droga - Cronaca - quotidiano net

ilmessaggero.it

Quattro gli arresti eseguiti dalla Squadra Mobile. In cambio della liberazione della donna rapita pretendevano droga e ...Sarebbero circa 200 le persone che si sono ritrovate nel parco vicino alle Terme di Caracalla aper quello che pare un vero e proprio rave con musica e gente che balla. Gli organizzatori ...... Guerra tra gruppi rom per lo spaccio a Roma, sequestrate due donne: trovati 165mila euro in contanti e 7 kg di L'esposizione "Arte liberata 1937-1947". Opere d'arte, capolavori sublimi e fondamentali per la formazione di una identità civica e nazionale ...La fiera potenza plastica del Discobolo di Mirone aveva stregato la fantasia perversa di Hitler. Complice il film di Leni Riefenstahl dal titolo Oliympia, dove la millenaria statua romana si animava..