Riassunto e gol di Leeds-Real Sociedad 2-1 | appartenente all’amichevole della stagione 2022 2023

Leggi su justcalcio

(Di sabato 17 dicembre 2022) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: 17/12/alle 00:07 TEC La squadra di San Sebastian non ha lasciato buoni sentimenti contro il(2-1) Zubimendi porta in vantaggio gli uomini di Imanol, ma Struijk e Rodrigo finiscono per ribaltare le sorti Laè caduta venerdì 2-1 nell’ultima partita primacompetizione e lo ha fatto sul campo delUnited dopo un buon primo tempo e un debole secondo che Rodrigo Moreno ha deciso per la squadra inglese. LEGGERE RSO FORMAZIONIQuercie; Aaronson, Rodrigo, Aylling, Cooper; Forshaw, Roccia; Strujik, Klisch; Chistensen, Gnonto. Hanno suonato anche Drameh, ...