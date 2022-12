Mondiali nuoto vasca corta 2022 oggi | programma 17 dicembre | batterie e finali | italiani in gara | orari | dove vederli in tv

(Di sabato 17 dicembre 2022) Siamo vicini alla dirittura d’arrivo deidiindi scena a Melbourne in Australia. L’Italia, terza nel medagliere con tre ori e nove podi complessivi, punta a migliorare la propria situazione seppur i primi due posti di Stati Uniti e Australia, rispettivamente con 12 e 9 vittorie, sembrano davvero irraggiungibili. Anche perché si ci è messa anche un po’ di sfortuna. In condizioni normali avremmo detto che Benedetta Pilato sarebbe andata a caccia del riscatto nei 50 rana e Matteo Rivolta avrebbe provato a dire la sua, ma i due non sono al meglio fisicamente a causa di una indisposizione che ha colto anche Lorenzo Mora. Si punta dunque su Nicolò Martinenghi, con Simone Cerasuolo al via dei 50 rana, assieme ad Alberto Razzetti, Sara Franceschi ed Ilaria Cusinato nei 400 misti e le due staffette ...

OA Sport

Programma, Orari, Tv e streaming deididi Melbourne - I rankingprima di Melbourne - La presentazione della quinta giornata - Le presenze gara degli azzurri aidi Melbourne - Le possibilità di ..., delusione e quarto posto per il carpigiano Lorenzo Mora nella finale dei 50 dorso aiin vasca corta di Melbourne. Gara travagliata e ripetuta per una falsa partenza, subito non ... LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA: Thomas Ceccon trionfa nei 100 misti! La 4x200 sl è di bronzo! L’Azzurro del II Nucleo di Castel Porziano conquista la sua quarta medaglia iridata in vasca corta Melbourne – In chiusura della giornata di gare di oggi ai Mondiali di Nuoto in Corta, si festeggia il ...Nella piscina del Melbourne Sports and Aquatic Centre, dove si stanno svolgendo i Campionati del mondo di nuoto in vasca corta, i portacolori delle Fiamme oro continuano ad incrementare il bottino di ...