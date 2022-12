Mondiali | la Croazia non è più una sorpresa E c’è già il dopo Modric

Corriere della Sera

Al termine del match vinto dallacontro il Marocco, valido per il terzo posto aiin Qatar, Luka Modric ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita ai. ...Questa è una medaglia per lae per tutto il popolo croato. Per tutti quelli che ci supportono nella regione e nel mondo. Veramente stupendo, abbiamo vinto due medaglie in due, devo ... I Mondiali in Qatar in diretta | Croazia-Marocco 2-1, adriatici terzi Nella finalina battuto il Marocco 2-1, per i croati è i lsecondo terzo posto nei mondiali oltre alla foinale persa nel 2018 in Russia ...Adani non commenterà la finale dei Mondiali. Al suo posto la Rai ha scelto Antonio Di Gennaro. «Ho letto molte cose sui social. Noi siamo stipendiati dalla Rai, lavoriamo per ...